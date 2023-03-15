Бетербієв: Я не програв Усику на Олімпіаді-2012

Бетербієв розповів про бій з Усиком

Чемпіон WBO, WBC та IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (19-0, 19 КО) не вважає, що програв бій проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) на Олімпіаді-2012.

Про це він заявив порталу Ушатайка.

"Був удар у корпус правою. Суддя показав, що я вдарив його за спину. Як можна вдарити лівшу за спину правою рукою? Багато хто не знає цей момент. Саме у цій ситуації у мене забрали три очки. Вони відрахували нокдаун і зробили зауваження. Коли роблять зауваження – це мінус два очки. Ще й нокдаун анулювали. Три очки там пішли. Хто хоче, може переглянути наш бій на Олімпіаді. Усик кружляв, бігав, і рахували нормально".

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"Вважаю, що цей бій не програв. Не один я так вважаю. Перед поєдинком із Ярдом нас запросили на бій Ф'юрі з Чісорою. Ми їхали з другом, і разом з нами до аеропорту їхав боковий суддя з цього поєдинку. Мій друг показав йому наш бій з Усиком. Суддя навіть не знав, що це я, а друг докопався до нього: "Подивися, як ти бачиш цей бій?" Він сказав, що я виграв. Потім суддя вказує на мене. Він навіть мене не впізнав", - сказав Бетербієв.

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