Гвоздик: Через два поєдинки буду готовий боксувати за титули

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) готовий боксувати за титули.
Про це розповів сам український боксер.
"Мені здається, що через два поєдинки я вже буду готовий боксувати за титули. Але, по-перше, ми знаємо, що зараз тільки два чемпіони й мабуть, їхній графік дуже щільний.
Будемо дивитись, як воно буде складатись. Моя задача – боксувати та чекати на свій шанс поборотись за титул", – сказав Гвоздик.
У червні 2020 Гвоздик оголосив про завершення кар’єри. Однак вже у лютому 2022-го українець повернувся на ринг.
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