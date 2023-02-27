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Гвоздик: Через два поєдинки буду готовий боксувати за титули

Сьогодні 17:32 279 1
Олександр Гвоздик прокоментував готовність битися за титули
Гвоздик: Через два поєдинки буду готовий боксувати за титули
Фото - gettyimages
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) готовий боксувати за титули.

Про це розповів сам український боксер.

"Мені здається, що через два поєдинки я вже буду готовий боксувати за титули. Але, по-перше, ми знаємо, що зараз тільки два чемпіони й мабуть, їхній графік дуже щільний.

Будемо дивитись, як воно буде складатись. Моя задача – боксувати та чекати на свій шанс поборотись за титул", – сказав Гвоздик.

У червні 2020 Гвоздик оголосив про завершення кар’єри. Однак вже у лютому 2022-го українець повернувся на ринг.

Гвоздик: Хочу відібрати пояси у Бівола та Бетербієва, бо вони обоє є росіянами

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