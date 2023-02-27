Гвоздик: Через два поєдинки буду готовий боксувати за титули

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) готовий боксувати за титули.

Про це розповів сам український боксер.

"Мені здається, що через два поєдинки я вже буду готовий боксувати за титули. Але, по-перше, ми знаємо, що зараз тільки два чемпіони й мабуть, їхній графік дуже щільний.

Будемо дивитись, як воно буде складатись. Моя задача – боксувати та чекати на свій шанс поборотись за титул", – сказав Гвоздик.