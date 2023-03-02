Джерело - Inside the games.
Італія не планує приєднуватися до бойкоту чемпіонату світу серед жінок.
Про це розповів президент місцевої Федерації боксу Флавіо Д’Амброзі.
"Я не бачу нічого, що заважало б нашій участі. Я федеральний менеджер, я повинен захищати свою дисципліну і, повторюю, я роблю все відповідно до вказівок НОК".
МОК: IBA не братиме участі в олімпійській кваліфікації
"Ніхто не сказав мені, що Італія не повинна брати участь, і я даю технічну, а не політичну оцінку. Скуадра Адзурра повинна брати участь у змаганні, тому що наша присутність буде підготовкою до олімпійських відбіркових змагань наприкінці червня, створених і керованих МОК", - сказав Д’Амброзі.
Чемпіонати світу бойкотуватимуть США, Ірландія, Швеція, Канада, Польща, Чехія, Велика Британія, Нідерланди, Швейцарія, Норвегія та Україна.