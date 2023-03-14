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Ексчемпіон світу: Ломаченко - єдина причина, чому Хейні став абсолютом

Сьогодні 19:26 346 0
Мальяджі впевнений, що Ломаченко навіть зараз кращий, ніж колишні суперники Девіна
Ексчемпіон світу: Ломаченко - єдина причина, чому Хейні став абсолютом
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Boxingnews 24.

Фаворитом майбутнього бою за абсолютне чемпіонство у легкій вазі між володарем усіх поясів Девіном Хейні (29-0, 15 KO) та Василем Ломаченком (17-2, 11 KO) є українець.

Про це сказав відомий американський експерт, ексчемпіон світу Пол Маліньяджі.

"Ломаченко має незакінчені справи. Передбачалося, що він поб'ється з Камбососом, але відмовився від поєдинку, оскільки у його країні війна. Тож Лома - це єдина причина, чому Хейні став абсолютним чемпіоном світу. З цієї ж причини Ломаченко хоче піти і забрати своє.

Я з нетерпінням чекаю на їхній поєдинок. Якщо Хейні переможе, це буде добре для його кар'єри. Я розумію, критики будуть говорити, що Лома вже трохи старий, але це не має значення. Ломаченко навіть зараз кращий, ніж були Гамбоа та Лінарес, яких побив Девін. Ці хлопці були справді старими", - сказав Маліньяджі.

Раніше Хейні прокоментував бій проти Василя Ломаченка.

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