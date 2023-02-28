Вайлдер: Точно проведемо з Ф’юрі четвертий бій

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) може провести четвертий бій з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Хочу провести ще один бій з Ф’юрі. Ми це точно зробимо знову. Стежте за новинами.

Для мене всі суперники можливі, можемо говорити про будь-кого з топ-боксерів", - сказав Вайлдер.