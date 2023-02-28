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Вайлдер: Точно проведемо з Ф’юрі четвертий бій

Сьогодні 14:37 358 0
Деонтей Вайлдер прокоментував можливий бій проти Тайсона Ф’юрі
Вайлдер: Точно проведемо з Ф’юрі четвертий бій
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) може провести четвертий бій з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Хочу провести ще один бій з Ф’юрі. Ми це точно зробимо знову. Стежте за новинами.

Для мене всі суперники можливі, можемо говорити про будь-кого з топ-боксерів", - сказав Вайлдер.

Ф’юрі і Вайлдер провели 3 поєдинки – один завершився внічию, дві перемоги здобув Тайсон.

Раніше повідомлялося, що Ф’юрі може замість Усика побитися з Вайлдером.

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