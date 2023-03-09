Усик: Мудрик може привезти четвертий Золотий м’яч в Україну

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик зможе проявити себе в АПЛ.

Про це розповів чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО).

"- 100 мільйонів за Мудрика - це мало чи забагато? Тебе не шокують такі цифри?

- Ні, не шокують. Все піднялося: ціни, гроші - вони стали трішки вище, ніж були.

Мені здається, що він трошки більше коштує, ніж 100 мільйонів. Я спостерігаю за цим хлопцем. Вперше побачив його на рівні U17 чи U19. В нього зачіска, яка кидається в очі, татуювання. Я спостерігав за ним.

Мені подобається Мудрик. Мені здається, що цей хлопець може привезти четвертий "Золотий м’яч" в Україну", - сказав Усик.