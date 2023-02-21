Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) назвав фаворита бою між чемпіоном WBA Regular в легкій вазі Джервонтою Девісом (28-0, 26 KO) та Раяном Гарсією (23-0, 19 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Дуже цікавий поєдинок. Все залежить від того, як вони готуються до цього бою, чи обидва готові на 100%. Це буде дуже, дуже цікаво і дуже важко, важко для обох, тому що вони розуміються на боксі.

Вважаю, Джервонта переможе, бо він дуже технічний, має силу, швидкість, знає, як рухатися. Він завжди б’ється з вищими та більшими хлопцями. Думаю, Девіс прикінчить Раяна", - сказав Ломаченко.