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Ломаченко: Джервонта прикінчить Гарсію

Сьогодні 12:52 239 0
Василь Ломаченко прокоментував бій Джервонта - Гарсія
Ломаченко: Джервонта прикінчить Гарсію
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) назвав фаворита бою між чемпіоном WBA Regular в легкій вазі Джервонтою Девісом (28-0, 26 KO) та Раяном Гарсією (23-0, 19 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Дуже цікавий поєдинок. Все залежить від того, як вони готуються до цього бою, чи обидва готові на 100%. Це буде дуже, дуже цікаво і дуже важко, важко для обох, тому що вони розуміються на боксі.

Вважаю, Джервонта переможе, бо він дуже технічний, має силу, швидкість, знає, як рухатися. Він завжди б’ється з вищими та більшими хлопцями. Думаю, Девіс прикінчить Раяна", - сказав Ломаченко.

Раніше Джервонта та Гарсія підписали контракт на бій.

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