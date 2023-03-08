Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Відповідне відео він записав у Інстаграмі.

"Дорогі жінки, хочу привітати вас з 8 Березня. Хочу побажати вам любові, радості, посмішок, жіночого щастя. Українські жінки - це неймовірна сила. Ви народжуєте воїнів, ви виховуєте героїв. І заради таких жінок можна йти на край світу. Дорогі дівчата та жінки, з 8 Березня! Любові вам та перемоги", - сказав Усик.