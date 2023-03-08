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Усик: Українські жінки - це неймовірна сила

Сьогодні 15:50 258 0
Чемпіон світу в суперважкій вазі привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок
Усик: Українські жінки - це неймовірна сила
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Відповідне відео він записав у Інстаграмі.

"Дорогі жінки, хочу привітати вас з 8 Березня. Хочу побажати вам любові, радості, посмішок, жіночого щастя.  Українські жінки - це неймовірна сила. Ви народжуєте воїнів, ви виховуєте героїв. І заради таких жінок можна йти на край світу. Дорогі дівчата та жінки, з 8 Березня! Любові вам та перемоги", - сказав Усик.

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Напередодні володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) відмовився від угоди, яку запропонувала команда Олександра Усика (20-0, 13 КО).

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