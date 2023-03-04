Ф’юрі: Я ще не зустрічав нікого, хто міг би перемогти мене

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) був найкращим суперником чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це британець розповів порталу Boxing News 24.

"Я вважаю, що міг би перемогти будь-яку людину, народжену від матері, у будь-яку епоху, у будь-яке десятиліття, у будь-якому столітті. У бою віч-на-віч я побив би їх усіх. Я ще не зустрічав нікого, хто міг би перемогти мене, і цього не станеться".