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Ф’юрі: Я ще не зустрічав нікого, хто міг би перемогти мене

Сьогодні 09:58 209 0
Чемпіон WBC розповів, хто був його найскладнішим суперником
Ф’юрі: Я ще не зустрічав нікого, хто міг би перемогти мене
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing News 24.

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) був найкращим суперником чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це британець розповів порталу Boxing News 24.

"Я вважаю, що міг би перемогти будь-яку людину, народжену від матері, у будь-яку епоху, у будь-яке десятиліття, у будь-якому столітті. У бою віч-на-віч я побив би їх усіх. Я ще не зустрічав нікого, хто міг би перемогти мене, і цього не станеться".

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"Моїм найгрізнішим суперником став Деонтей Вайлдер. У всіх трьох боях, будь-якої секунди переді мною могла закритися завіса. Він нокаутував усіх, з ким бився. Я думаю, що він поб'є всіх у дивізіоні, окрім мене", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут

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