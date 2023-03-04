Ф’юрі: Я ще не зустрічав нікого, хто міг би перемогти мене

Джерело - Boxing News 24.
Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) був найкращим суперником чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Про це британець розповів порталу Boxing News 24.
"Я вважаю, що міг би перемогти будь-яку людину, народжену від матері, у будь-яку епоху, у будь-яке десятиліття, у будь-якому столітті. У бою віч-на-віч я побив би їх усіх. Я ще не зустрічав нікого, хто міг би перемогти мене, і цього не станеться".
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"Моїм найгрізнішим суперником став Деонтей Вайлдер. У всіх трьох боях, будь-якої секунди переді мною могла закритися завіса. Він нокаутував усіх, з ким бився. Я думаю, що він поб'є всіх у дивізіоні, окрім мене", - сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут