Гвоздик: Шанси в поєдинку Усика та Ф'юрі - 50 на 50

Бій між володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) буде рівним.

Про це розповів колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО).

"Це точно не буде легко, бо Ф'юрі - це не Джошуа. Тайсон буде використовувати свою силу, габарити та вагу. Він у будь-якому разі знає як битися. Якщо Усик зможе перебоксувати його... Олександр кращий на ногах, він краще рухається, але Ф'юрі - великий. Як на мене, шанси 50 на 50. Але може статися що завгодно. Обидва бійці дуже хороші", - сказав Гвоздик.