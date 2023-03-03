Ф’юрі: Я зупиню Джейка Пола в реванші

Британський боксер важкої ваги Томмі Ф’юрі (9-0, 4 КО) готовий ще раз зустрітися у ринзі з Джейком Полом (6-1, 4 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я дуже хочу реваншу, оскільки вірю в реванш. Я зупиню його. Раніше ніколи не мав вісім раундів, тому був трохи насторожений щодо того, як пройде бій. Але тепер я вже був в рингу проти нього і знаю, чого чекати.

Джейк Пол - гарна людина. Зрештою, ми всі робимо те, що маємо робити для того, щоб продавати поєдинки. Це просто бізнес. В цьому спорті є рівні та я показав, що на багато рівнів вищий за нього", - сказав Ф’юрі.