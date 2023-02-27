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Пол пояснив поразку у бою з Ф'юрі

Сьогодні 16:10 265 0
Джейк Пол зазнав своєї першої поразки на професійному ринзі
Пол пояснив поразку у бою з Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Джейк Пол, #Томмі Ф'юрі

Джерело - mmajunkie.usatoday.com.

Популярний відеоблогер Джейк Пол програв Томмі Ф'юрі, оскільки під час підготовки до бою пошкодив руку.

Про це розповів сам американський боксер.

"Чесно кажучи, я почуваюся пригніченим. Я двічі сильно захворів під час табору і пошкодив руку. Так що це був не найкращий мій виступ, але я програв. Я просто кажу, що міг би набагато краще виступити.

Ми збираємося повернутися і отримати реванш, але не судіть мене з моїх перемог, а судіть з поразок. Я повернуся сильніше", - відзначив Пол.

Нагадаємо, Ф’юрі переміг блогера Пола роздільним рішенням суддів.

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