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МОК: IBA не братиме участі в олімпійській кваліфікації

Сьогодні 14:37 133 0
IBA оголосила, що майбутній чемпіонат світу у Ташкенті буде єдиними кваліфікаційним змаганням на Олімпіаду.
МОК: IBA не братиме участі в олімпійській кваліфікації
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #IBA

Джерело - skysports.com.

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) не зможе проводити кваліфікаційні змагання на Олімпійські ігри.

Про це йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету (МОК)

"У 2019 році було проведено розслідування, в результаті якого МОК призупинив повноваження Міжнародної боксерської асоціації. Це рішення все ще в силі.

Як було оголошено МОК у червні 2022 року, IBA не братиме участі у кваліфікації та турнірі з боксу в Парижі 2024 року.

Єдина дійсна система кваліфікації з боксу на Олімпіаду-2024 – та, яка була схвалена Виконавчим комітетом МОК у вересні 2022 року, опублікована та розповсюджена серед НОК і національних федерацій боксу 6 грудня 2022 року", - йдеться в заяві МОК.

У МОК підтвердили, що першим відбірним турніром до ОІ-2024 стануть Європейські ігри (червень-липень 2023, Краків, Польща), а потім відбудуться два відбіркові світові турніри.

Нагадаємо, Польща бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через допуск росіян і білорусів.

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