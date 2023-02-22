МОК: IBA не братиме участі в олімпійській кваліфікації

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) не зможе проводити кваліфікаційні змагання на Олімпійські ігри.

Про це йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету (МОК)

"У 2019 році було проведено розслідування, в результаті якого МОК призупинив повноваження Міжнародної боксерської асоціації. Це рішення все ще в силі.

Як було оголошено МОК у червні 2022 року, IBA не братиме участі у кваліфікації та турнірі з боксу в Парижі 2024 року.

Єдина дійсна система кваліфікації з боксу на Олімпіаду-2024 – та, яка була схвалена Виконавчим комітетом МОК у вересні 2022 року, опублікована та розповсюджена серед НОК і національних федерацій боксу 6 грудня 2022 року", - йдеться в заяві МОК.