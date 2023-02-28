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Білл Хейні: Бій проти Ломаченка може відбутися у Саудівській Аравії

Сьогодні 23:25 139 0
Тренер боксера - про місце проведення бою з українцем
Білл Хейні: Бій проти Ломаченка може відбутися у Саудівській Аравії
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Tribuna.com.

Команда абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО) мала продуктивну зустріч з Бобом Арумом щодо бою з українцем Василем Ломаченком (17-2, 11 KO).

Про це заявив тренер та батько Хейні Білл.

"У п'ятницю відбулася продуктивна та приємна зустріч з Бобом Арумом. Поєдинок проти Ломаченка може відбутися у Саудівській Аравії. Іншалла", - сказав Хейні-старший.

Нещодавно сам Девін заявив, що бій з Ломаченком точно відбудеться й назвав точну дату майбутнього поєдинку.

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