Тренер боксера - про місце проведення бою з українцем

Команда абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО) мала продуктивну зустріч з Бобом Арумом щодо бою з українцем Василем Ломаченком (17-2, 11 KO).

Про це заявив тренер та батько Хейні Білл.

"У п'ятницю відбулася продуктивна та приємна зустріч з Бобом Арумом. Поєдинок проти Ломаченка може відбутися у Саудівській Аравії. Іншалла", - сказав Хейні-старший.

Нещодавно сам Девін заявив, що бій з Ломаченком точно відбудеться й назвав точну дату майбутнього поєдинку.