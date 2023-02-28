Гвоздик: Амосов – справжній герой

Чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) феєрично повернувся в клітку після майже дворічної паузи.

Про це розповів ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 KO).

"Насправді за українськими боксерами стежу дуже мало, тому навіть не можу навіть сказати, хто боксував останні два-три тижні.

Я знаю, що боксував Ярослав Амосов. Точніше, він не боксував, а бився на рингу Bellator. Я вітаю його з перемогою. Він справжній герой. Весь його бій я не дивився, але бачив хайлайти і це було дуже круто", – сказав Гвоздик.