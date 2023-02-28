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Воррен: Ф’юрі хоче битися наприкінці квітня

Сьогодні 13:37 369 0
Френк Воррен розповів нові деталі переговорів
Воррен: Ф’юрі хоче битися наприкінці квітня
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - tribuna.com.

Команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) ведуть переговори про підписання контракту на бій.

Про це розповів промоутер британського боксер Френк Воррен.

"Ми все ще працюємо над цією угодою. Я думаю, що цього тижня ми все, так чи інакше, вирішимо.

Сподіваюся, ми зможемо зробити цей бій. Якщо ні, то повірте мені, це не через відсутність спроб.

Тайсон хоче повернутись. Він хоче битися наприкінці квітня, тож ми над цим працюємо. Сподіваюся, що Усик буде у протилежному кутку", - сказав Воррен.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком.

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