Батько Ф’юрі: Усик не вартий рівних умов з Тайсоном

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не може отримати рівні фінансові умови з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф'юрі в інтерв'ю iD Boxing у YouTube.

"Ставтеся до Тайсона як до великого чемпіона, яким він і є. Усик не рівня Тайсону. Не поважаючи Тайсона, не отримаєш і бою. Ось так все просто. Усик не вартий рівних умов з Тайсоном. Він не може продати 20 тисяч місць. Так що встань у чергу і тоді, можливо, отримаєш бій", - заявив Джон Ф'юрі.