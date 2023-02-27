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Батько Ф’юрі: Усик не вартий рівних умов з Тайсоном

Сьогодні 21:55 155 0
Джон Ф'юрі прокоментував бій сина проти Олександра Усика
Батько Ф’юрі: Усик не вартий рівних умов з Тайсоном
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джон Ф'юрі

Джерело - isport.uа.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не може отримати рівні фінансові умови з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф'юрі в інтерв'ю iD Boxing у YouTube.

"Ставтеся до Тайсона як до великого чемпіона, яким він і є. Усик не рівня Тайсону. Не поважаючи Тайсона, не отримаєш і бою. Ось так все просто. Усик не вартий рівних умов з Тайсоном. Він не може продати 20 тисяч місць. Так що  встань у чергу і тоді, можливо, отримаєш бій", - заявив Джон Ф'юрі.

Раніше промоутер Усика назвав умови, які були запропоновані Ф'юрі.

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