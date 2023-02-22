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Швейцарія бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск росіян

Сьогодні 17:59 257 0
Це рішення відповідає позиції більш ніж 30 інших країн
Швейцарія бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск росіян

Джерело - Inside the games.

Рада Федерації боксу Швейцарії вирішила бойкотувати чемпіонат світу-2023 з боксу через допуск на турнір російських та білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Про це повідомляє Inside the Games.

Бойкот також поширюється на інші події, де будуть присутні росія та білорусь, включаючи Чемпіонат Європи з боксу в Єревані у квітні.

Президент федерації Андреас Андерегг стверджує, що це рішення відповідає позиції більш ніж 30 інших країн.

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