Головне
Понад 30 держав підтримало Україну в питанні недопуску російських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях
Сьогодні 22:51 104
Швейцарські фани побили росіянина під час футбольного матчу - ВІДЕО
Сьогодні 23:06 595
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 22:00 151
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 21:55 1173
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 21:54 10053
Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 20:00 371
Ломаченко: Мені не треба вести переговори, продавати себе
Сьогодні 18:22 1914 1
Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї
Сьогодні 13:20 534 2
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 12:30 43267 1
Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100
Сьогодні 12:14 269724
Блоги
Швейцарські фани побили росіянина під час футбольного матчу - ВІДЕО
Швейцарські фани побили росіянина під час футбольного матчу - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 23:06 553
Бєсєдін віддав перший гольовий пас за Омонію - ВІДЕО
Бєсєдін віддав перший гольовий пас за Омонію - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 22:12 287
Історія дня: Зінченко здійснив мрію юного фаната після матчу з Астон Віллою - ВІДЕО
Історія дня: Зінченко здійснив мрію юного фаната після матчу з Астон Віллою - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 21:33 299
Очільниця спортивного відомства анексованого Криму відкрила школу в країні ЄС
Очільниця спортивного відомства анексованого Криму відкрила школу в країні ЄС Андрій Дунець
Сьогодні 17:05 458
Суд заборонив Павелку виїжджати з України, – Андріюк
Суд заборонив Павелку виїжджати з України, – Андріюк Андрій Дунець
Сьогодні 16:26 454
Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал
Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал Андрій Дунець
Сьогодні 13:47 2363
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:00 5136
Мудрик закрив коментарі у своєму Instagram після невдалого матчу за Челсі
Мудрик закрив коментарі у своєму Instagram після невдалого матчу за Челсі Андрій Дунець
Сьогодні 11:38 805 1
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
Вчора 11:36 3876
Соболь відзначився дебютним асистом за Страсбур у матчі Ліги 1 - ВІДЕО
Соболь відзначився дебютним асистом за Страсбур у матчі Ліги 1 - ВІДЕО Андрій Дунець
18.02.2023 23:13 1480
Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця
Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця Андрій Дунець
18.02.2023 20:08 20456
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
18.02.2023 16:16 22430
Обрізка Зінченка призвела до голу у ворота Арсенала в матчі з Астон Віллою - ВІДЕО
Обрізка Зінченка призвела до голу у ворота Арсенала в матчі з Астон Віллою - ВІДЕО Андрій Дунець
18.02.2023 15:07 3919
Іранські фани розтягнули прапор України на матчі проти російської команди - ВІДЕО
Іранські фани розтягнули прапор України на матчі проти російської команди - ВІДЕО Андрій Дунець
18.02.2023 11:54 3673
Циганков – геній: фани Жирони просто в захваті від гри українця у феєричному матчі Ла Ліги
Циганков – геній: фани Жирони просто в захваті від гри українця у феєричному матчі Ла Ліги Андрій Дунець
18.02.2023 11:32 2846
Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком
Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком Nastya Bolshakova
18.02.2023 10:43 5038
П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
18.02.2023 10:07 5173
Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО
Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО Андрій Дунець
17.02.2023 23:24 9076
Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
17.02.2023 22:58 18133
Коноплянка віддав вишуканий гольовий пас у матчі чемпіонату Польщі - ВІДЕО
Коноплянка віддав вишуканий гольовий пас у матчі чемпіонату Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
17.02.2023 21:14 2627
Прямі трансляції

Швейцарські фани побили росіянина під час футбольного матчу - ВІДЕО

Сьогодні 23:06 Андрій Дунець 595 0
Швейцарські фани побили росіянина під час футбольного матчу - ВІДЕО
#Базель

Джерело - Чемпіон.

Сину прес-аташе тульського Арсенала не сподобався прийом від уболівальників на матчі чемпіонату Швейцарії між Базелем та Серветтом.

Один із російських Телеграм-пабліків розповідає деталі історії:

"Артьом Овсянніков із 2019 року вчиться в Німеччині. І ось він вирішив поїхати на гру між Базелем та Серветтом у Швейцарію. На трибунах почав знімати та коментувати російською мовою, що дуже не сподобалось одному з уболівальників, який вдарив його по нозі. Згодом підійшов ще один фанат і почав ображати за російську мову".

Відео

Також повідомляється, що ніхто зі стюардів не заступився за Артьома. Який жах!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 20532
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 5140
Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал 2365
Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100 Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100 269724
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 43267 1
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 10053
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5590
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 15650
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 64981
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112060
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 32836 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 23724 3