Швейцарські фани побили росіянина під час футбольного матчу - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Сину прес-аташе тульського Арсенала не сподобався прийом від уболівальників на матчі чемпіонату Швейцарії між Базелем та Серветтом.

Один із російських Телеграм-пабліків розповідає деталі історії:

"Артьом Овсянніков із 2019 року вчиться в Німеччині. І ось він вирішив поїхати на гру між Базелем та Серветтом у Швейцарію. На трибунах почав знімати та коментувати російською мовою, що дуже не сподобалось одному з уболівальників, який вдарив його по нозі. Згодом підійшов ще один фанат і почав ображати за російську мову".

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Також повідомляється, що ніхто зі стюардів не заступився за Артьома. Який жах!

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