Польща бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через допуск росіян і білорусів

Польська боксерська асоціація оголосила про бойкот чоловічого і жіночого чемпіонатів світу з боксу під егідою IBA через допуск росіян і білорусів.

Про це розповів віцепрезидент Польської боксерської асоціації Мацей Демель.

"Ми одна з перших спортивних асоціацій, яка після початку війни в Україні прийняла постанову, що ми не будемо виступати на змаганнях, де братимуть участь росіяни та білоруси. Відтоді нової постанови ми не приймали, тому стара залишається чинною. Ми послідовні у своїх діях", - сказав Демель.

Чехія, США та Ірландія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди також оголосили про бойкот ЧС з боксу через допуск росіян і білорусів до змагань, які на турнірах IBA виступають під своїми прапорами.

Жіночий ЧС з боксу відбудеться з 15 до 31 березня в Індії, чоловічий - з 1 до 14 травня в Узбекистані.

Раніше IBA запропонувала допомогу боксерам з країн, які бойкотуватимуть ЧС.