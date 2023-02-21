Джойс: Помиляються ті, хто думає, що Ф'юрі витре Усиком підлогу

Джерело - Boxing Social.

Суперваговик Джо Джойс, який чекає на свій шанс увійти в боротьбу за титули, переконаний, що Тайсону Ф'юрі не буде легко в поєдинку проти Олександра Усика.

Про це заявив сам боксер.

"Усик у другому поєдинку з Джошуа показав себе. Відразу почав проводити удари, майже весь бій контролював ситуацію, чудово рухався. Ф'юрі, звичайно, вищий і в нього більший розмах рук, але легко йому не буде. У Усика божевільний рекорд, у тому числі досвід 350 аматорських боїв, а після цього відмінні виступи в крузервейті та суперваговиках. Він реально потужний боксер, і помиляються ті, хто думає, що Ф'юрі витре Усиком підлогу", - сказав Джойс.

Бій за всі титули суперважкої ваги може відбутися у квітні чи травні.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком.