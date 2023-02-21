Головне
Ліверпуль - Реал 2:5. ОНЛАЙН - Ліга чемпіонів
Сьогодні 23:21 2632
Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО
Сьогодні 22:39 839
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 21:56 3347
В УАФ підозрюють російський клуб у договірних матчах
Сьогодні 19:39 546
Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 19:38 1239
МОК ще не прийняв рішення щодо участі рашистів та білорусів в Олімпіаді
Сьогодні 17:09 1455
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 15:43 60312
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 14:21 798
Легендарне золото! 9 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:19 11905 2
Зінченко мучить сам себе та гальмує гру: Леоненко розніс українського футболіста після матчу АПЛ
Сьогодні 13:30 1728
Прямі трансляції

Джойс: Помиляються ті, хто думає, що Ф'юрі витре Усиком підлогу

Сьогодні 22:10 221 0
Джойс: Помиляються ті, хто думає, що Ф'юрі витре Усиком підлогу
Фото Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - Boxing Social.

Суперваговик Джо Джойс, який чекає на свій шанс увійти в боротьбу за титули, переконаний, що Тайсону Ф'юрі не буде легко в поєдинку проти Олександра Усика.

Про це заявив сам боксер.

"Усик у другому поєдинку з Джошуа показав себе. Відразу почав проводити удари, майже весь бій контролював ситуацію, чудово рухався. Ф'юрі, звичайно, вищий і в нього більший розмах рук, але легко йому не буде. У Усика божевільний рекорд, у тому числі досвід 350 аматорських боїв, а після цього відмінні виступи в крузервейті та суперваговиках.

Він реально потужний боксер, і помиляються ті, хто думає, що Ф'юрі витре Усиком підлогу", - сказав Джойс.

Бій за всі титули суперважкої ваги може відбутися у квітні чи травні.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Реал 2:5. ОНЛАЙН - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал 2:5. ОНЛАЙН - Ліга чемпіонів 2632
Помер почесний президент Реала Помер почесний президент Реала 2083
Легендарне золото! 9 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 9 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 11905 2
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 3347
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 60312
Поворознюк - Гордону: Маєш добу, щоби публічно попросити вибачення Поворознюк - Гордону: Маєш добу, щоби публічно попросити вибачення 6658 2
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 30553
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 25709
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 15161
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 65623 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8441
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 33716