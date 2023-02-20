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Команда Усика назвала наступного суперника Олександра у випадку зриву бою з Ф’юрі

Сьогодні 11:10 201 0
Сергій Лапін прокоментував наступний бій Олександра Усика
Команда Усика назвала наступного суперника Олександра у випадку зриву бою з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Лапін, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) проведе обов'язковий захист пояса, якщо у нього не відбудеться поєдинок з володарем титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів менеджер українця Сергій Лапін.

"Якщо в найближчому майбутньому команда Ф'юрі не скористається цією можливістю, то Усик, ймовірно, натомість проведе захист свого титулу проти Даніеля Дюбуа.

Дюбуа – хлопець, якому вистачить мужності, щоб вийти на ринг та не боятися. Але ми сподіваємось, що невдовзі команди боксерів укладуть угоду, і історична подія відбудеться.

"Ми хочемо, щоб бій з Ф'юрі відбувся. Ми бажаємо з'ясувати, хто справжній чемпіон суперважкої ваги. Ми віримо, що це Усик, і, можливо, певною мірою Тайсон Ф'юрі теж про це знає", - сказав Лапін.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком.

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