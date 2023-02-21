Гарсія: Після Джервонти я зламаю Ломаченка

Боксер не проти вийти у ринг з українцем

Джерело - Boxingnews 24.

Боксер легкої ваги Раян Гарсія, який у квітні може провести бій проти Джервонти Девіса, далі готовий битися з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Після того, як я закінчу з Джервонтою, я зламаю Ломаченка. Цікаво, що багато фанів кажуть, що я не битимуся з тим чи іншим суперником. Після Джервонти готовий битися з Ломаченком, але я не оптимістичний щодо його шансів з Девіном Хейні. Девін переможе", - сказав Гарсія.

Очікується, що у травні відбудеться бій за всі титули легкої ваги між Ломаченком та Хейні.

Раніше повідомлялося, що Джервонта та Гарсія підписали контракт на бій.