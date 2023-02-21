Гарсія: Після Джервонти я зламаю Ломаченка

Джерело - Boxingnews 24.
Боксер легкої ваги Раян Гарсія, який у квітні може провести бій проти Джервонти Девіса, далі готовий битися з Василем Ломаченком.
Про це заявив сам боксер.
"Після того, як я закінчу з Джервонтою, я зламаю Ломаченка. Цікаво, що багато фанів кажуть, що я не битимуся з тим чи іншим суперником. Після Джервонти готовий битися з Ломаченком, але я не оптимістичний щодо його шансів з Девіном Хейні.
Девін переможе", - сказав Гарсія.
Очікується, що у травні відбудеться бій за всі титули легкої ваги між Ломаченком та Хейні.
Раніше повідомлялося, що Джервонта та Гарсія підписали контракт на бій.