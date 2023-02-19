Лише Джервонта матиме пункт про реванш

Джерело - ESPN.

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (28-0, 26 KO) та американець Раян Гарсія (23-0, 19 КО) дуже близькі до проведення поєдинку 15 квітня.

Про це повідомляє ESPN.

Вони вже підписали контракт на бій у проміжній вазі 61,6 кг - це трохи вище ліміту легкої ваги 61,2 кг. Угоду буде завершено після того, як стрімінгові компанії Showtime та DAZN підпишуть контракти.

За умовами контракту, лише Джервонта матиме пункт про реванш. Він же отримає більшу частину доходів від поєдинку.

Канело: Джервонта переможе Гарсію