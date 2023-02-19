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Джервонта та Гарсія підписали контракт на бій

Сьогодні 09:50 141 0
Лише Джервонта матиме пункт про реванш
Джервонта та Гарсія підписали контракт на бій
#Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - ESPN.

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (28-0, 26 KO) та американець Раян Гарсія (23-0, 19 КО) дуже близькі до проведення поєдинку 15 квітня.

Про це повідомляє ESPN.

Вони вже підписали контракт на бій у проміжній вазі 61,6 кг - це трохи вище ліміту легкої ваги 61,2 кг. Угоду буде завершено після того, як стрімінгові компанії Showtime та DAZN підпишуть контракти.

За умовами контракту, лише Джервонта матиме пункт про реванш. Він же отримає більшу частину доходів від поєдинку.

Канело: Джервонта переможе Гарсію

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