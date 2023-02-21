Гірн: Джервонта нокаутує Гарсію

Джерело - tribuna.com.
Чемпіона WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (28-0, 26 KO) є фаворитом у бою проти американця Раяна Гарсії (23-0, 19 КО).
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Мені здається, що Девіс донесе удар до підборіддя Гарсії та нокаутує його. Ви ж бачили, як Раяна серйозно потряс Люк Кемпбелл.
Я просто думаю, що Джервонта Девіс має дуже важкий удар. Але водночас Раян Гарсія дуже швидкий. Він теж може жорстко вдарити.
Я вважаю, що це дуже конкурентний бій. Але якщо ви запитаєте мене, хто переможе, то я віддам перевагу Джервонті, - сказав Гірн.
Раніше Джервонта та Гарсія підписали контракт на бій.