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Гірн: Джервонта нокаутує Гарсію

Сьогодні 14:25 389 0
Едді Гірн прокоментував бій Джервонта - Гарсія
Гірн: Джервонта нокаутує Гарсію
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - tribuna.com.

Чемпіона WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (28-0, 26 KO) є фаворитом у бою проти американця Раяна Гарсії (23-0, 19 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Мені здається, що Девіс донесе удар до підборіддя Гарсії та нокаутує його. Ви ж бачили, як Раяна серйозно потряс Люк Кемпбелл.

Я просто думаю, що Джервонта Девіс має дуже важкий удар. Але водночас Раян Гарсія дуже швидкий. Він теж може жорстко вдарити.

Я вважаю, що це дуже конкурентний бій. Але якщо ви запитаєте мене, хто переможе, то я віддам перевагу Джервонті, - сказав Гірн.

Раніше Джервонта та Гарсія підписали контракт на бій.

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