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Ломаченко: Мені не треба вести переговори, продавати себе

Сьогодні 18:22 387 1
Українець розповів про підготовку до бою з Хейні
Ломаченко: Мені не треба вести переговори, продавати себе
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко готується до бою з абсолютним чемпіоном легкого дивізіону Девіна Хейні.

Про це українець розповів порталу ESNEWS.

"Хейні - хороший боксер. Зараз він один з найкращих у р4р, у нашій вазі теж. Це буде дуже хороший поєдинок. Ніколи не думаю про деталі організації боїв. Дізнаюся про це від промоутера. Він сказав мені: "Ти маєш другий шанс, готуйся". Мені не треба вести переговори, продавати себе. Мені треба лише готуватися та тренуватися", - сказав Ломаченко.

Ломаченко: Бій з Хейні відбудеться

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