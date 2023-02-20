Ломаченко: Мені не треба вести переговори, продавати себе

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко готується до бою з абсолютним чемпіоном легкого дивізіону Девіна Хейні.

Про це українець розповів порталу ESNEWS.

"Хейні - хороший боксер. Зараз він один з найкращих у р4р, у нашій вазі теж. Це буде дуже хороший поєдинок. Ніколи не думаю про деталі організації боїв. Дізнаюся про це від промоутера. Він сказав мені: "Ти маєш другий шанс, готуйся". Мені не треба вести переговори, продавати себе. Мені треба лише готуватися та тренуватися", - сказав Ломаченко.