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Ломаченко: Бій з Хейні відбудеться

Сьогодні 15:24 277 0
Василь Ломаченко прокоментував бій з Девіном Хейні
Ломаченко: Бій з Хейні відбудеться
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - isport.ua.

Абсолютний чемпіон легкого дивізіону Девіна Хейні готовий провести бій проти Василя Ломаченка.

Про це розповів сам український боксер в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

"Хейні дуже близький до того, щоб підписати контракт. Зараз ми працюємо лише над незначними деталями. Цьому бою бути, він відбудеться.

Хейні готовий. Я бачив у нього в Instagram фотографію, він почав готуватися. Хейні спарингує з шульгою, так що це відповідь. Він готується до шульги, готується битися зі мною. Цей поєдинок відбудеться", - сказав Ломаченко.

Раніше повідомлялося, що бій Ломаченко – Хейні може не відбутися.

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