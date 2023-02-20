Ломаченко: Бій з Хейні відбудеться

Джерело - isport.ua.
Абсолютний чемпіон легкого дивізіону Девіна Хейні готовий провести бій проти Василя Ломаченка.
Про це розповів сам український боксер в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.
"Хейні дуже близький до того, щоб підписати контракт. Зараз ми працюємо лише над незначними деталями. Цьому бою бути, він відбудеться.
Хейні готовий. Я бачив у нього в Instagram фотографію, він почав готуватися. Хейні спарингує з шульгою, так що це відповідь. Він готується до шульги, готується битися зі мною. Цей поєдинок відбудеться", - сказав Ломаченко.
Раніше повідомлялося, що бій Ломаченко – Хейні може не відбутися.