Ломаченко: Бій з Хейні відбудеться

Абсолютний чемпіон легкого дивізіону Девіна Хейні готовий провести бій проти Василя Ломаченка.

Про це розповів сам український боксер в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

"Хейні дуже близький до того, щоб підписати контракт. Зараз ми працюємо лише над незначними деталями. Цьому бою бути, він відбудеться.

Хейні готовий. Я бачив у нього в Instagram фотографію, він почав готуватися. Хейні спарингує з шульгою, так що це відповідь. Він готується до шульги, готується битися зі мною. Цей поєдинок відбудеться", - сказав Ломаченко.