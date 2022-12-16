Гарсія: Потрібно, щоб Джошуа вийшов із зони комфорту

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має вийти із зони комфорту.

Про це розповів його колишній тренер Роберт Гарсія.

"Моя особиста порада, я сказав її Джошуа і всій його команді прямо перед від'їздом наступного дня... Я сказав їм, що не має значення, хто тренер, неважливо, чи це я, йому потрібно змінити свій табір. Йому потрібно поїхати до Сполучених Штатів, йому потрібно тренуватися в тренажерному залі, де це робить Джошуа Франко, де є Ліндольфо Дельгадо, де є Джессі Родрігес, Хосе Рамірез - молоді хлопці, які насправді дивитимуться за ним".

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"Це те, що потрібно Ентоні Джошуа. Справа не в тому, що Деррік Джеймс виконує роботу краще, Вірджил Хантер виконує роботу краще, я виконую краще, ніж його попередній тренер. Йдеться про те, щоб він вийшов із зони комфорту, не не відчував себе босом, робив те, що його навчили робити там, де йому некомфортно. Це те, що йому потрібно".

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