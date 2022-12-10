Валлін може отримати бій із Джошуа

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (22-1, 14 KO) може провести бій проти Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів сам шведський боксер.

"Я сподіваюся отримати бій з Джошуа. Ми працюємо над цим і сподіваємося отримати від них справжню пропозицію. Поки не знаю, але йдуть переговори між Едді та Дмитром, нашими промоутерами. Побачимо. Я дуже сподіваюся, що зможу отримати цей поєдинок.

Я думаю, що це було б добре. Джошуа повертається після двох поразок. Цей бій було б досить легко продати у Великій Британії, тому що я бився з Ф'юрі і добре себе показав. Думаю, це було б чудово. Я хотів би отримати цю можливість.

Нам називали певні цифри, але, як я розумію, Джошуа поки що не визначився. Схоже, він вирішуватиме, з ким битися. Я думаю, поки він не ухвалив рішення", - сказав Валлін.