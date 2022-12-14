Усик: Віталій Кличко мені як старший брат

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має хороші відносити з Віталієм та Володимиром Кличком.

Про це розповів сам український боксер.

"Звичайно, я спілкуюся з обома братами. Володимир більше підказує спортивні моменти, а Віталій Володимирович як старший брат – якісь життєві, теж спортивні. Але в мене є своя команда та тренер.

Те, що люди кажуть, я чую, але використати це чи ні у своїй роботі – я вже дивлюся, буде це корисно для мене чи ні. Тоді я це використовую.

А так багато хто каже мені що робити, але тренерський штаб у мене, слава богу, хороший, і я їх слухаю", – сказав Усик.