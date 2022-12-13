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Бій Ломаченко – Хейні можуть перенести

Сьогодні 15:24 435 0
Промоутерська компанія Top Rank може перенести бій на пізніші терміни.
Бій Ломаченко – Хейні можуть перенести
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Бій Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО) можуть перенести на пізніші терміни.

Про це розповів сам американський боксер у Twitter.

"Ці люди намагаються відсунути мій бій із Ломаченком до травня. Вони знають, що чим довше я залишаюся в легкому дивізіоні, тим складніше мені тримати вагу.

Давайте влаштуємо це у березні. Я буквально сказав Top Rank, що хочу побитися перед Рамаданом.

Справа не в тому, щоб провести бій ще з кимось. Справа в тому, щоб мені дали дату бою. Вони хочуть, щоб їхній боєць, Лома, отримав ще один шанс", - написав Хейні.

Раніше промоутер назвав дату бою Ломаченко – Хейні.

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