Бій Ломаченко – Хейні можуть перенести

Бій Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО) можуть перенести на пізніші терміни.

Про це розповів сам американський боксер у Twitter.

"Ці люди намагаються відсунути мій бій із Ломаченком до травня. Вони знають, що чим довше я залишаюся в легкому дивізіоні, тим складніше мені тримати вагу.

Давайте влаштуємо це у березні. Я буквально сказав Top Rank, що хочу побитися перед Рамаданом.

Справа не в тому, щоб провести бій ще з кимось. Справа в тому, щоб мені дали дату бою. Вони хочуть, щоб їхній боєць, Лома, отримав ще один шанс", - написав Хейні.