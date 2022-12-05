Промоутер назвав дату бою Ломаченко – Хейні

Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) може побитися проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО) у березні.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Сподіваюся, що ми зробимо анонс протягом кількох найближчих тижнів та влаштуємо цей бій до середини березня. Поки що ми точно не знаємо, де пройде поєдинок. Він може відбутися на Близькому Сході, у Лас-Вегасі або на Madison Square Garden у Нью-Йорку", – сказав Арум