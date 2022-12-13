Бронер: Редкач – важкий суперник

Ексчемпіон світу в чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер (34-4-1, 24 КО) готовий до бою проти українця Івана Редкача (23-6-1, 18 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я радий повернутися на ринг і показати всім, чому я один із найкращих боксерів у світі.

Редкач – важкий суперник, але я впевнений, що маю навички та досвід, щоб перемогти.

Усі знають, що я вношу хвилювання на ринг, і проти Редкача все не буде іншим.

Настав час представити ще одне чудове шоу на BLK Prime. Я не можу дочекатися", - сказав Бронер.