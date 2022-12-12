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Кроуфорд: Сподіваюсь, зі Спенсом все гаразд

Сьогодні 06:00 175 0
Кроуфорд: Сподіваюсь, зі Спенсом все гаразд
#Теренс Кроуфорд

Джерело - boxingnews24.com.

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) не має що сказати володарю титулів WBC, WBA та IBF Ерролу Спенсу (28-0, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не повинен нікому слати повідомлення. Усі бачили, що я зробив у напівсередній вазі. Усі бачать, кого я викликав.

Я не чув, що він потрапив у ще одну аварію. Сподіваюся, з ним все гаразд. Ми всі б'ємось за перше місце. Це не особисте, а лише бізнес", - сказав Кроуфорд.

Раніше Еррол Спенс потрапив у ДТП, його автівку протаранив 14-річний підліток.

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