Кроуфорд: Сподіваюсь, зі Спенсом все гаразд

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) не має що сказати володарю титулів WBC, WBA та IBF Ерролу Спенсу (28-0, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не повинен нікому слати повідомлення. Усі бачили, що я зробив у напівсередній вазі. Усі бачать, кого я викликав.

Я не чув, що він потрапив у ще одну аварію. Сподіваюся, з ним все гаразд. Ми всі б'ємось за перше місце. Це не особисте, а лише бізнес", - сказав Кроуфорд.