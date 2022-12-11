Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) потрапив у ДТП.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Його автівку протаранив 14-річний підліток, який вкрав машину у своїх батьків. Одразу після ДТП Спенс вийшов у ефір в інстаграмі, де скаржився на ушкодження ноги.

"Той виродок протаранив мене... Пошкодив мені ногу. Це божевілля. Він проїхав на червоне світло. Це завжди трапляється зі мною. Я бачив, як він їхав. Він їхав прямо на мене".