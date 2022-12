Прогрейс: Думаю, Теофімо Лопесу можуть знадобитися певні зміни в житті

Колишній абсолютний чемпіон Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) після перемоги над Сандором Мартіном (40-3, 13 КО) в елімінаторі WBC у першій напівсередній вазі залишається сильним боксером.

Про це заявив чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО).

All jokes aside I hope Teo is ok. Boxing is a tough and lonely sport and it can be very taxing mentally. I think he might need some changes in his personal life.