Прогрейс: Думаю, Теофімо Лопесу можуть знадобитися певні зміни в житті

Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) після перемоги над Сандором Мартіном (40-3, 13 КО) в елімінаторі WBC у першій напівсередній вазі залишається сильним боксером.
Про це заявив чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО).
"Усі жарти вбік, я сподіваюся, що Тео в порядку. Бокс - жорсткий та самотній вид спорту. Він може бути дуже тяжким психологічно.
Я думаю, що йому можуть знадобитися певні зміни в особистому житті", - зазначив Прогрейс.
All jokes aside I hope Teo is ok. Boxing is a tough and lonely sport and it can be very taxing mentally. I think he might need some changes in his personal life.— Rougarou (@RPrograis) December 11, 2022