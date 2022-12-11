Прогрейс: Думаю, Теофімо Лопесу можуть знадобитися певні зміни в житті

Колишній абсолютний чемпіон Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) після перемоги над Сандором Мартіном (40-3, 13 КО) в елімінаторі WBC у першій напівсередній вазі залишається сильним боксером.

Про це заявив чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО).

"Усі жарти вбік, я сподіваюся, що Тео в порядку. Бокс - жорсткий та самотній вид спорту. Він може бути дуже тяжким психологічно.

Я думаю, що йому можуть знадобитися певні зміни в особистому житті", - зазначив Прогрейс.