Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів

Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) переміг Сандора Мартіна (40-3, 13 КО) у першій напівсередній вазі.
Поєдинок тривав усі 10 раундів. Двоє суддів віддали перемогу Лопесу - 96-93 та 97-92, третій - Мартіну з 95-94.
У 2-му раунді Теофімо побував у нокдауні.
Це був другий бій Лопеса у першій напівсередній. Дебютував у цьому дивізіоні в серпні, нокаутувавши Педро Кампу.
Тепер Лопес став претендентом на пояс Реджиса Прогрейса (28-1, 23 КО), який володіє WBC у першій напівсередній.
.@TeofimoLopez claims Heisman night victory No. 3️⃣@BoostMobile x #LopezMartin pic.twitter.com/3pyrPNDpXf— Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2022