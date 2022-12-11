Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів

Колишній чемпіон світу в легкій вазі здобув перемогу в новій ваговій категорії

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) переміг Сандора Мартіна (40-3, 13 КО) у першій напівсередній вазі.

Поєдинок тривав усі 10 раундів. Двоє суддів віддали перемогу Лопесу - 96-93 та 97-92, третій - Мартіну з 95-94.

У 2-му раунді Теофімо побував у нокдауні.

Це був другий бій Лопеса у першій напівсередній. Дебютував у цьому дивізіоні в серпні, нокаутувавши Педро Кампу.

Тепер Лопес став претендентом на пояс Реджиса Прогрейса (28-1, 23 КО), який володіє WBC у першій напівсередній.