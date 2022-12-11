Камбосос: Можливо, Теофімо Лопес зламав спину і тому погано виступив?

Джерело - Чемпіон.
Перемога колишнього абсолютного чемпіона Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО) над Сандором Мартіном (40-3, 13 КО) в елімінаторі WBC у першій напівсередній вазі була складною через зламаний хребет в американця.
Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (20-2, 10 КО).
"Можливо, Тео зламав спину і тому погано виступив? Мабуть, це хребет.
Вітаю з перемогою, чемпіон. І тебе теж, Лопес-старший, ви робите офігенну роботу", - зазначив Камбосос.
Maybe Teo had a broken back that’s why he didn’t perform well? Must be spinal 🤷🏻♂️ Congrats on the W Champion, you too Snr, your doing a hell of a job!! pic.twitter.com/oMHQ0ltohU— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) December 11, 2022