Камбосос: Можливо, Теофімо Лопес зламав спину і тому погано виступив?

Джерело - Чемпіон.

Перемога колишнього абсолютного чемпіона Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО) над Сандором Мартіном (40-3, 13 КО) в елімінаторі WBC у першій напівсередній вазі була складною через зламаний хребет в американця.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (20-2, 10 КО).

"Можливо, Тео зламав спину і тому погано виступив? Мабуть, це хребет. Вітаю з перемогою, чемпіон. І тебе теж, Лопес-старший, ви робите офігенну роботу", - зазначив Камбосос.