Камбосос: Можливо, Теофімо Лопес зламав спину і тому погано виступив?

Перемога колишнього абсолютного чемпіона Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО) над Сандором Мартіном (40-3, 13 КО) в елімінаторі WBC у першій напівсередній вазі була складною через зламаний хребет в американця.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (20-2, 10 КО).

Maybe Teo had a broken back that’s why he didn’t perform well? Must be spinal 🤷🏻‍♂️ Congrats on the W Champion, you too Snr, your doing a hell of a job!! pic.twitter.com/oMHQ0ltohU