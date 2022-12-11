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Камбосос: Можливо, Теофімо Лопес зламав спину і тому погано виступив?

Сьогодні 21:25 261 0
Камбосос: Можливо, Теофімо Лопес зламав спину і тому погано виступив?
#Джордж Камбосос, #Теофімо Лопес

Джерело - Чемпіон.

Перемога колишнього абсолютного чемпіона Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО) над Сандором Мартіном (40-3, 13 КО) в елімінаторі WBC у першій напівсередній вазі була складною через зламаний хребет в американця.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (20-2, 10 КО).

"Можливо, Тео зламав спину і тому погано виступив? Мабуть, це хребет.

Вітаю з перемогою, чемпіон. І тебе теж, Лопес-старший, ви робите офігенну роботу", - зазначив Камбосос.

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