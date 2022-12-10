Пак’яо проведе благодійний бій на підтримку українців

Легендарний боксер погодився провести виставковий бій

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у восьми дивізіонах Менні Пак’яо (62-9, 39 КО) проведе виставковий бій проти корейського блогера Ді Кей Йо, щоб допомогти українцям.

Про це повідомляє FightHype.com.

"Коли мені надіслали пропозицію про цю благодійну подію, я скористався цією можливістю. Річ у тому, що ми зможемо допомогти людям, зокрема сім’ям, які стали жертвами війни в Україні, а також філіппінцям. 100 відсотків від зібраних коштів підуть на благодійність. Частина грошей буде спрямована на будівництво житла на Філіппінах, а друга частина вирушить в Україну".

Пак'яо підтримав Україну

"Я зважився на це, оскільки на Філіппінах закінчилися вибори, і мені не було чим зайнятися. Для мене корисно провести подібний благодійний захід, виставковий бій, щоб заробити грошей та задонатити їх іншим людям", - сказав Пак’яо.

Бій відбудеться сьогодні, 10 грудня, в Південній Кореї.