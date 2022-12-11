Мартін: Судді пограбували мене в бою з Теофімо Лопесом

Іспанський боксер першої напівсередньої ваги Сандор Мартін (40-3, 13 КО) незадоволений роботою арбітрів у поєдинку з Теофімо Лопесом (18-1, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Це був сюрприз від суддів. Це очевидна моя перемога. Для одного судді я виграв лише два раунди. Правда? Лопес двічі був у нокдауні, але рефері не відрахував другий.

Теофімо бив повз мене. Показав йому майстер-клас боксу. Мене пограбували, але це бокс. Лопес - шоумен, а я - боєць", - сказав Мартін.