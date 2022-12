Промоутер Боб Арум здивований роботою арбітра у бою колишнього чемпіона світу Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО) з Сандором Мартіном (40-3, 13 КО).

Про це заявив сам промоутер.

Двоє суддів віддали перемогу Лопесу - 96-93 та 97-92, третій - Мартіну з 95-94.

Bob Arum on Teofimo Lopez SD Sandor Martin: “The guy ran like a bandit, it’s tough to fight a guy like that. Look at that one judge, what fight was he watching? It [the knockdown] was a slip in that second round. I gave Teofimo every round.”