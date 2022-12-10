Гірн: Бій Ф'юрі – Чісора був зупинений надто пізно

Суддя надто пізно зупинив бій чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, KO 24) проти Дерека Чісори (33-13-0, KO 23).

Про це розповів голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Я думаю, що бій було зупинено надто пізно, але Чісора ніколи не дозволить своєму кутку втрутитися. Усі, хто був біля рингу, хотіли, щоб цей бій зупинили, але він тривав ще чотири або п'ять раундів. Це було надто довго.

Тайсон Ф'юрі – елітний боєць. Він був надто крутий для Дерека. Ф'юрі виграв кожну секунду бою, тож протистояння було одностороннім. Усі ми знали, що у цьому поєдинку між ними нічого нового не побачимо. Для Тайсона це був день зарплати", – сказав Гірн.