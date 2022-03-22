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Пак'яо підтримав Україну

Сьогодні 18:55 46 0
Менні Пак'яо прокоментував російське вторгенння в Україну
Пак'яо підтримав Україну
#Менні Пак'яо

Джерело - Чемпіон.

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо підтримав братів Віталія та Володимира Кличків та Україну.

Про це повідомляє український підрозділ Всесвітньої боксерської ради в Instagram. 

Пак'яо записав відео в якому підтримав Україну та звернувся до українських вболівальників разом зі своїм менеджером Шонном Гіббонсом та чемпіоном світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) Марком Магсайо. 

Зокрема, Пак'яо закликав Віталія та Володимира Кличків берегти себе у цей непростий час. 

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Публикация от World Boxing Council Ukraine🇺🇦 (@wbc_ukraine)

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