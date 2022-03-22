Менні Пак'яо прокоментував російське вторгенння в Україну

Джерело - Чемпіон.

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо підтримав братів Віталія та Володимира Кличків та Україну.

Про це повідомляє український підрозділ Всесвітньої боксерської ради в Instagram.

Пак'яо записав відео в якому підтримав Україну та звернувся до українських вболівальників разом зі своїм менеджером Шонном Гіббонсом та чемпіоном світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) Марком Магсайо.

Зокрема, Пак'яо закликав Віталія та Володимира Кличків берегти себе у цей непростий час.