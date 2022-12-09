Редкач близький до бою з легендарним боксером

Наступним суперником Редкача стане зірковий ексчемпіон світу Едріен Бронер

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) наступний бій може провести проти ексчемпіон світу у кількох вагових категоріях Едріена Бронера (34-4-1, 24КО).

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон.

Сторони вже узгодили більшість деталей щодо організації бою Редкач – Броннер. Найімовірніше, поєдинок відбудеться вже у лютому 2023 року.

У 2019 році американець поступився Менні Пак’яо, після чого оголосив про завершення кар’єри. Утім, у 2021-му Бронер повернувся та переміг Джовані Сантьяго.

Редкач програв два останніх поєдинки – у 2020-му він поступився одноголосним рішенням суддів Денні Гарсії, а в 2021-му – технічним нокаутом Регісу Прогрейсу.

Нагадаємо, Редкач підписав контракт з новою промоутерською компанією.