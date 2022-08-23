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Редкач підписав контракт з новою промоутерською компанією

Сьогодні 22:37 256 0
Редкач хоче битись за титул у легкій вазі
Редкач підписав контракт з новою промоутерською компанією
Фото - gettyimages
#Іван Редкач

Джерело - tribuna.com.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing Джо Дегуардії.

Про це повідомляє Star Boxing.

"Я дуже радий, що повернуся на ринг.

Дякую всім, хто вірить у мене. Ми повертаємось, адже маємо незавершені справи - бій за чемпіонський титул", - написав Редкач.

Star Boxing повідомила, що боксер виступатиме у легкому дивізіоні. У ньому є абсолютний чемпіон Девін Хейні (28-0, 15 КО), українці Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та Денис Берінчик (16-0, 9 KO).

В останніх боях Редкач поступився Денні Гарсії та Реджису Прогрейсу. Вони відбувались у рамках першої напівсередньої ваги.

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