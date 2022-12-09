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Арум назвав найнебезпечнішого суперника для Ф'юрі

Сьогодні 16:15 225 0
Боб Арум прокоментував потенційний бій Ф’юрі - Усик
Арум назвав найнебезпечнішого суперника для Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) є найнебезпечнішим суперником для Тайсона Ф’юрі.

Про це розповів співпромоутер британця Боб Арум.

"Бій з Чісорою був досить одностороннім, але зараз дуже важко уявити суперважковаговика, який здатний суперничати з Ф'юрі. Я думаю, що серед них усіх найкращі шанси в Олександра Усика

"Усик - мій дуже хороший друг. Я не його промоутер, але у нас завжди були дружні стосунки. Він найкращий друг Ломаченко, тому я дуже добре його знаю. Я думаю, що Усик здатний дати Тайсону Ф'юрі дуже хороший бій, тому що він дуже хоробрий і приголомшливий боксер", - розповів Арум.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям.

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