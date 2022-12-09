Арум назвав найнебезпечнішого суперника для Ф'юрі

Джерело - isport.ua.
Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) є найнебезпечнішим суперником для Тайсона Ф’юрі.
Про це розповів співпромоутер британця Боб Арум.
"Бій з Чісорою був досить одностороннім, але зараз дуже важко уявити суперважковаговика, який здатний суперничати з Ф'юрі. Я думаю, що серед них усіх найкращі шанси в Олександра Усика
"Усик - мій дуже хороший друг. Я не його промоутер, але у нас завжди були дружні стосунки. Він найкращий друг Ломаченко, тому я дуже добре його знаю. Я думаю, що Усик здатний дати Тайсону Ф'юрі дуже хороший бій, тому що він дуже хоробрий і приголомшливий боксер", - розповів Арум.
Раніше повідомлялося, що Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям.