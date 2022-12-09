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Батько Ф’юрі: Усик не поб'є Тайсона

Сьогодні 18:53 204 0
Джон Ф’юрі прокоментував бій Тайсона проти Усика
Батько Ф’юрі: Усик не поб'є Тайсона
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не переможе володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф’юрі.

"Він [Усик] не поб'є Тайсона. Він дуже ефективний, але я бачу все, що він робить, і що він не робить. Я бачив Усика на бою Тайсона [з Чісорою]. Він просто надто маленький. Я знаю, що він чудовий боксер, але він маленький. Великий боксер переможе маленького", – заявив Ф'юрі-старший.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Чісора відбувся 3 грудня у Лондоні. Рефері зупинив поєдинок наприкінці 10-го раунду, Тайсон втретє в кар'єрі здолав Чісору.

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