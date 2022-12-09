Батько Ф’юрі: Усик не поб'є Тайсона

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не переможе володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф’юрі.

"Він [Усик] не поб'є Тайсона. Він дуже ефективний, але я бачу все, що він робить, і що він не робить. Я бачив Усика на бою Тайсона [з Чісорою]. Він просто надто маленький. Я знаю, що він чудовий боксер, але він маленький. Великий боксер переможе маленького", – заявив Ф'юрі-старший.