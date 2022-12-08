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Берінчик підписав контракт з промоутерською компанією Воррена

Сьогодні 20:25 230 0
Берінчик підписав контракт з промоутерською компанією Воррена
#Денис Берінчик, #Френк Воррен

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик уклав контракт із промоутерською компанією Френка Воррена Queensberry Promotions.

Про це українець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Воррен працює з багатьма англійськими боксерами, у тому числі чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі.

Промоутер вже заявив, що наступного року Берінчик може провести бій за титул чемпіона світу.

"Я був радий, що Денис Берінчик виграв титул чемпіона Європи у легкій вазі проти Івана Менді. Він був поза рингом протягом року, і нам важко зрозуміти, через що він пройшов, враховуючи вторгнення на його батьківщину. Не думаю, що йому вдалося провести багато спарингів. Ймовірно, це пояснює, чому бій не був видовищним, але українець показав свої якості, і я радий, що ми працюватимемо з ним, щоб підвести його до бою за титул чемпіона світу наступного року", – сказав Воррен.

Нагадаємо Берінчик переміг француза за очками та завоював пояс чемпіона Європи EBU.

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