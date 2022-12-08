Головне
Меркушина - найкраща з українок у спринті на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Сьогодні 16:31 1087
Зозуля став гравцем іспанського клубу
Сьогодні 21:36 303
Марокко - Португалія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 19:45 264
Гутцайт: Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні
Сьогодні 18:11 366
Підручний переніс операцію на коліні
Сьогодні 15:01 346
Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця
Сьогодні 13:23 1150
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:52 441
Нідерланди - Аргентина: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:13 627
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:00 1352
Рамуш - найкращий гравець 1/8 чемпіонату світу-2022
Вчора 18:20 355
Прямі трансляції

Красюк: Берінчик має стати чемпіоном світу

Сьогодні 21:11 190 0
Олександр Красюк прокоментував співпрацю з Френком Ворреном
Красюк: Берінчик має стати чемпіоном світу
#Денис Берінчик

Джерело - sport24.ua.

Команда Дениса Берінчика вирішила співпрацювати з промоутером Френком Ворреном, щоб отримати шанс побитися за титул чемпіона світу.

Про це розповів генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

"Берінчик має стати чемпіоном світу. Він вже до цього готовий. На жаль, через війну ми не маємо можливості робити шоу в Україні.

Тому K2 Promotions об‘єднує зусилля з Queensberry Promotions та працюватиме над тим, щоб уже наступного року Денис отримав цей шанс. Упевнений, що наша співпраця буде плідною!" – зазначив Красюк.

Нагадаємо Берінчик переміг француза за очками та завоював пояс чемпіона Європи EBU.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 1352
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 1677
Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця 1150
Хорватія - Бразилія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Хорватія - Бразилія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 3347
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 1986
США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю 1342
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100863
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29846 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 19026 12
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 224408 3
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5884
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29633 1