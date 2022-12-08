Команда Дениса Берінчика вирішила співпрацювати з промоутером Френком Ворреном, щоб отримати шанс побитися за титул чемпіона світу.

Про це розповів генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

"Берінчик має стати чемпіоном світу. Він вже до цього готовий. На жаль, через війну ми не маємо можливості робити шоу в Україні.

Тому K2 Promotions об‘єднує зусилля з Queensberry Promotions та працюватиме над тим, щоб уже наступного року Денис отримав цей шанс. Упевнений, що наша співпраця буде плідною!" – зазначив Красюк.