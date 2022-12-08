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Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця

Сьогодні 13:23 213 0
Британець прокоментував розміри Усика
Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не такий маленький як здається.

Про це заявив чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.

"Я об'їздив весь світ, щоб знайти претендента, який зміг би перемогти мене, але не можу цього зробити вже 14 років. Усик раніше вже перемагав великого хлопця, ним був Ентоні Джошуа, я не набагато вищий за нього. Усик досить великий хлопець, не набагато більший, ніж Алі свого часу".

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"Більший за Евандера Холіфілда, за Майка Тайсона, за Джо Фрейзера, Кена Нортона. Одного, мабуть, розміру з Джорджем Форманом. Раніше всі говорили "великий" Джордж Форман, а тепер кажуть "маленький та крихітний" Усик при тій же вазі та розмірі", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі готовий битися з Усиком.

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