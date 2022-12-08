Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не такий маленький як здається.

Про це заявив чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.

"Я об'їздив весь світ, щоб знайти претендента, який зміг би перемогти мене, але не можу цього зробити вже 14 років. Усик раніше вже перемагав великого хлопця, ним був Ентоні Джошуа, я не набагато вищий за нього. Усик досить великий хлопець, не набагато більший, ніж Алі свого часу".